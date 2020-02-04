Satranç Açılışları Klavuzu - Satranca Etkili Başlayarak Kazanın!

Satrançta açılışların önemini çok iyi kavramak gerekir. Açılışların sağlam temelde yapılması dolaylı olarak kazancı sağlayacaktır. Aşağıda belirtilen savunma açılışları kazancı sağlayan, riski minimize eden açılışlar olarak bulunmaktadır. Bu açılışlardan faydalanarak devam yolları sürdürülebilir.

Satranç Savunma Açılışları

Satrancın dahisi olarak da bilinen isim J. Henry Blackburne, savunma açılışlarının ne denli önemli olduğunu gösteren isimdir. Arşivlerde yer alan karşılaşmalarının bazılarında aşağıda belirtilen savunma açılışlarına yer vermiştir. Ayriyeten yer verilen bu açılışlar yeni satranç oyuncuları için de oldukça önemlidir. (Açılışlarda beyaza üstünlük sağlayan varyantlar ele alınmıştır.)

Sicilya Savunması:

Sicilya savunması beyazlarda e4 açılışıyla sağlanır. Devamında siyahların c5 ile yanıt vermesi Sicilya Savunmasını başlatan hamle olur. Bilgisayarın bu açılış hamleleri için beyazı üstün konumda gösterdiği de bilinmektedir. Bu açılış siyaha vezir kanadı üzerinden atak imkanı sağlarken, beyaza da şah kanadından atak imkanı sağlar.

Fransız Savunması:

Beyazlar e4 siyahlar ise e6 ile gelişmeyi hedefler. Alan üstünlüğünü sağlamak isteyen beyazlar piyon zincirini bu açılış ile gerçekleştirebilir. Beyazlar alan üstünlüğü ile beraber at ve fillerin de kullanıma uygun konumunu yaratmış olur.

İtalyan Açılışı(İtalya Savunması- Oyunu):

Beyazlarda e4, fil c4, at f3 açılışı siyahların herhangi bir taşı rahatsız etmeyen açılışlarına karşı başlamış olur. Başlayan İtalyan Açılışı şah kanadını tehdit ederken, kendi şahına da rok atma imkanını sunar.

İskandinav Savunması:

İskandinav Savunması beyazlarda e4 siyahlarda d5 ile sağlanır. Açılış sayesinde beyazda vezir konumunu açarken, e4 piyonu ilerlemesi durumunda siyahın kısa rok için savunmaya zarar verme ihtimali bulunur. Beyaz için oldukça avantajlı bir açılıştır.

Pirc Savunması:

Pirc savunması temelinde vezir ve şahın boğulmamasını sağlayan bir açılıştır. Vezir ve şahın önünde yer alan piyonların 4. sütuna taşınması ile gerçekleştirilir.

Ruy López Açılışı:

Bu açılışta beyazlar direk tehditkar olduğunu gösterir. E4, at f3 hamle sonrası gelen fil b5 hamlesi, siyahlarda vezirin önündeki piyonun sabit kalmasını sağlar.

Şah Gambiti:

Şah Gambiti mutlaka usta oyuncular tarafından sağlanmalıdır. Sebebi ise bu açılışta piyon fedası bulunur. Yeni satranç oyuncuları için taş feda etmek doğru olmayan bir hamle olacaktır.

Bu açılış beyazın e4, siyahın da e5 ile yanıt vermesi durumunda, beyazlardan f4 hamlesi gelir. Bu f4 hamlesi aslında feda hamlesidir. Siyah şayet f4 piyonunu alacak olursa beyazlar merkezde güçlü olarak bulunacaktır.

Katalan Açılışı:

Beyazlarda c4,d4,g3 hamlesi ile Katalan Açılışı gerçekleşir. Siyahlarda bu açılışı rahatsız etmeyen bir taşın bulunması durumunda Katalan Açılışı beyazlara üstünlüğü getirecektir. Bu savunma açılışları ile rakibin taşları konumlandırmasını önleyebilir, devam yollarında üstün konumda bulunabilirsiniz.

Kazançta Etkili Olabilecek Devam Yolları

Satrancın savunma açılışları şeklinde belirtilen açılışlar, ilk aşamada savunma temelli bulunmaktadır. Devam yolları ile bu açılışlar kazançta etkili varyantlar olarak bulunur. Pek çok ünlü satranç oyuncularının da faydalandığı bu açılışlar devam yolları neticesinde kazancı getirmiştir, dolayısıyla referans olarak belirtilebilir.

Genelde güçlü taşların kullanımı amacı ile açılışlar gerçekleştirilir. Bu bağlamda kesinlikle bilinmelidir ki, doğru strateji ile gerçekleştirilen açılış, kazancı kuvvetli muhtemel hale getirecektir. Ancak sırf piyonları öne sürerek güçlü taşları ortaya çıkarmak yeterli olmayabilir. Buna bir örnekse piyonları savunmasız halde öne sürmektir.

Bu yetersiz bir hamle olacaktır. Her ne kadar rakip görmüyor olsa da piyonu geri çekmek mümkün olmayacağından o piyonu korumak için çok fazla güçlü taşları konumlandırmak gerekir. Şayet risk edilen piyon korunmaz ise uzun vadede(taşlar azaldığında) taş eksik kalma- kalite geri kalma durumları söz konusu olur.



