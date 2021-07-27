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Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması

Son dakika transfer haberi... Sassuolo’nun CEO’su Giovanni Carnevali, adı Süper Lig ekipleri ile de anılan milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması

Sassuolo’nun CEO’su Giovanni Carnevali, Türkiye’den de transfer teklifleri aldığı konuşulan Kaan Ayhan’ın geleceği hakkında Fanatik’e konuştu. Carnevali, “Kaan bizim için önemli bir futbolcu ve yeni sezonda da Sassuolo forması giymeye devam edecek” dedi.

10 Kasım 1994 doğumlu milli futbolcu Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da oynayan başarılı savunmacının adı 4 büyük kulüple de anılıyordu.

Mehmet Çağrı Davran


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