İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve Juventus ile oynanan maçta sakatlanarak sedye ile oyundan çıkmak zorunda kalan Milli futbolcu Mert Müldür, ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Mert Müldür'ün sağ ayak bileğinde kırık saptandığı açıklanırken ameliyatın başarılı geçtiği ve futbolcunun iyileşme sürecinin başladığı aktarıldı.





Neler yaşandı?

Sassuolo'nun Juventus ile karşılaştığı mücadelede Mert Müldür, maçın henüz ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, oyuna devam etmeye çalışan Milli futbolcu bir süre sonra kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. İlk müdahalenin ardından Mert Müldür sahaya geri dönmüş ancak oyuna devam edememişti. Genç futbolcu sedye yardımı ile saha kenarına alınmıştı.











