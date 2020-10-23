Sassuolo - Torino maç sonucu: 3 - 3

Serie A'nın 5.haftası müthiş bir maçla açıldı. Sassuolo ile Torino arasında oynanan maç adeta bir gol düellosu şeklinde geçti. Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın ilk kez ilk 11'de görev yaptığı bir başka milli isim Mert Müldür ise 62.dakikada oyuna girdiği maç 3-3 berabere sona erdi

Geride kalan 5 maçta Sassuolo 11 puana ulaşırken Torino 4. maçında ilk puanını aldı





Maçtan dakikalar





33.dakikada Torino, Linetty'nin golüyle 1-0 öne geçti

71.dakikada Sassuolo, Djuricic'in golüyle durumu 1-1 yaptı

77.dakikada Torino, Belotti'nin golüyle 2-1 öne geçti

79.dakikada Torino, Lukic'in golüyle 3-1 öne geçti

84.dakika Sassuolo, Chiriches'in golüyle farkı 1'e indirdi. 2-3

85.dakikada Sassuolo, Caputo'nun golüyle skoru 3-3 yaptı











