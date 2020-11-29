Sassuolo - Inter maç sonucu: 0-3

İtalya Serie A'nın 9. hafta karşılaşması zorlu bir müsabakaya sahne oldu. Ligin üst sıralarındaki 2 takım Sassuolo ile Inter Mapei Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça Inter etkili başladı ve dakika 4'te Alexis Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde konuk ekip Vlad Chiriches'in kendi kalesine attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Inter soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda Sassuolo gol için rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Inter 60. dakikada Roberto Gagliardini'nin attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Inter, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek ligde 18 puanla rakibinin üstüne çıkmış oldu.

Sassuolo da 18 puanla 3. sıraya geriledi.