Sarunas Jasikevicius: 'Tecrübe çok önemli rol oynadı'

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabı ilk maçında deplasmanda temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 76-43 mağlup olan Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, "İlk olarak Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Daha iyi hazırlanmışlardı ve iyi yönetildiler. Tecrübe çok önemli rol oynadı. Yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Diğer maça çalışıp, geri gelebilmemiz için iki günümüz var. Farklı kaybetmemiz çok önemli değil. Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti. Fiziksel olarak nasıl yükseleceğiz ona çalışmalıyız. Çok fazla top kaybı yaptık. Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ve 23 top kaybı yaptık." şeklinde görüş belirtti.