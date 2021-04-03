Sarunas Jasikevicius: İkinci yarıda savunmada oyunu kontrol ettik

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. maç döneminde Barcelona, deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 82-73 mağlup etti. Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, oyuncularını tebrik ederek "Fenerbahçe’nin ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maçtı. Umarım Jan Vesely iyidir ve durumu çok ciddi değildir. Takımımı yoğun tempoya rağmen de tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sakatlıklar yaşadık. Şu anki durumumuzdan gurur duyabiliriz." diye konuştu.

Karşılaşmayı iki bölümde analiz eden Sarunas Jasikevicius, "İlk bölümde savunmamız gerçekten çok kötüydü. İkinci yarıda savunmada oyunu kontrol ettik. Maçı da böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.