THY Avrupa Ligi’nin 33. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona’ya 82-73 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda savunmada iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.

Jasikevicius, oyuncularını tebrik ederek "Fenerbahçe’nin ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maçtı. Umarım Jan Vesely iyidir ve durumu çok ciddi değildir. Takımımı yoğun tempoya rağmen de tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sakatlıklar yaşadık. Şu anki durumumuzdan gurur duyabiliriz." diye konuştu.

Karşılaşmayı iki bölümde analiz eden Sarunas Jasikevicius, "İlk bölümde savunmamız gerçekten çok kötüydü. İkinci yarıda savunmada oyunu kontrol ettik. Maçı da böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu. (AA)



