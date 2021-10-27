Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe 'ye konuk olan Barcelona, temsilcimizi 76-74 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’nin savunması nedeniyle zor bir maç olacağını bildiklerini aktaran Jasikevicius, "Maça yumuşak başladık ancak daha sonra toparladık. Genel olarak 18 top kaybı bizim için iyi değil. Yine de kazanmayı bildik. Çift maç haftasındayız. Şimdi sırada Maccabi Tel Aviv müsabakası var. Yeni oyuncuları takıma entegre etmeye çalışıyorum. Daha iyi skor üretmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)







