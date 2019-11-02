Sarunas Jasikevicius: Çok iyi bir takıma karşı galibiyet aldık

Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 76-79 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, güçlü bir takıma karşı galip geldiklerini belirtti.

Jasikevicius, kendileri için karşılaşmayı bitirmenin daha önemli olduğunu aktararak, "Çok iyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Nasıl olduğunu bilemedik ancak maçın sonunda bize doğru şans döndü. Bizim için çok büyük bir motivasyon oldu." diye konuştu.