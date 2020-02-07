Sarunas Jasikevicius: Anadolu Efes bizi cezalandırdı

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes’e konuk olan Zalgiris, sahadan 96-91'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes’in maçta daha iyi bir performans sergilediğini aktardı.

Lacivert-beyazlı takımı galibiyetten dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Anadolu Efes bizden daha iyi mücadele etti. 91 sayı bulduk ama onlar bizden daha iyiydi. 91 sayının üstüne çıktılar ve bizi mağlup ettiler. Savunmada bazı hatalar yaptık. Anadolu Efes bizi cezalandırdı. Maçın kırılma anı, Hayes’a çalınan hücum fauldü. İkinci yarıda sergilediğimiz performansla saygıyı hak etmedik. Oyuncularıma inanıyorum. Son dönemlerde çok iyi basketbol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.