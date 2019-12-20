Sarri’den Merih değerlendirmesi: Özgüven patlaması yaşıyor

İtalya Ligi’nde Merih Demiral’li Juventus, Sampdoria’yı 2-1 mağlup ederken, milli futbolcumuz toplamda 4 kez, üst üste 3. kez ilk 11’de forma giydi. Performansıyla bir kez daha göz dolduran ve Hollandalı takım arkadaşı Matthijs De Ligt’tan formayı kapan Merih için Siyah-Beyazlılar’ın hocası Sarri, övgü dolu açıklamalarda bulundu.

De Ligt’in yanı sıra Rugani’yi de geride bırakarak Bonucci ile birlikte savunmada geçit vermeyen 21 yaşındaki yıldızımız için Sarri, “Merih’in arkadaşlarına geçirdiği harika bir pozitif enerjisi var. Şu anda bunu kullanmaya ihtiyacımız var. Eğer idmanda yüksek enerjili birini görürseniz onu sahaya sürersiniz. Sahada da aynı tutumu göstermeye devam ederse onu orada tutarsınız” diye konuştu.

‘Son derece doğal’

“Merih, özgüven patlaması yaşıyor” diyerek sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, “Onun oynamasından daha doğal bir şey yok. Zaten bu şekilde formayı kimseye kaptırmayacağını düşünüyorum. Maçta birkaç hata yaptı ama bu da saha zemininden kaynaklandı” açıklamasını yaptı.