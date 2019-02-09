Sarıyer Store açıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyerspor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı Sarıyer Spor Kulübü'nün mağazası açıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı Sarıyer Store, Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda görkemli bir törenli açıldı. Açılışa Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, Ak Parti Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılışta konuşan Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun, "Yıllardır içimizde ukde kalan bir konuyu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarlarımızdan da store ile ilgili çok ciddi talep vardı. Artık hem Sarıyerliler hem de kulübümüz kazanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılışta kurdele kesiminden önce Sarıyerli futbolcuların imzaladığı iki adet forma açık arttırmaya çıkartıldı. Lacivert ve beyaz formaları 35’er Bin TL’ye Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İstinye Spor Kulübü aldı.

İHA