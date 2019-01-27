Sarıyer - Sakaryaspor maç sonucu: 1-1

Günün en önemli maçında Sarıyer, Sakaryaspor'u ağırlad. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta mücadelesinde lider Sarıyer sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

27 Ocak Pazar günü Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan Sarıyer - Sakaryaspor maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor'un golünü 16. dakikada Berkay Değirmencioğlu atarken, Sarıyer'in golünü ise 76. dakikada Yaser Yıldız kaydetti. Sarıyer'de Hüseyin Bak, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer puanını 42 yaparken, Sakaryaspor ise 41 yaptı.