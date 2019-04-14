Sarıyer – Keçiörengücü 2. Lig Beyaz Gruptaki maçını Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda gerçekleşecek. Sarıyer çıktığı 30 maçtan 18 galibiyet, 7 beraberlik, 5 malubiyet ile 5. Sıradaki yerini koruyor. Keçiörengücü ise çıktığı 30 maçtan 20 galibiyet, 7 beraberlik, 3 malubiyet ile zirvedeki yerini koruyor.

Sarıyer - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda gerçekleşicek olan maç saat 15:00’ da başlayacak ve maç yayını yok maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...