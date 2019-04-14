Sarıyer - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sarıyer – Keçiörengücü 2. Lig Beyaz Grupta bugün yapılacak maçta nefesler tutuldu. Sarıyer’ in ev sahipliğinde oynanılacak, Sarıyer alt sıralardan kurtulmak için ezeli rakibini eli boş göndermek istiyor Keçiörengücü ise liderliğini halen koruyor. Peki, Sarıyer- Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Sarıyer – Keçiörengücü 2. Lig Beyaz Gruptaki maçını Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda gerçekleşecek. Sarıyer çıktığı 30 maçtan 18 galibiyet, 7 beraberlik, 5 malubiyet ile 5. Sıradaki yerini koruyor. Keçiörengücü ise çıktığı 30 maçtan 20 galibiyet, 7 beraberlik, 3 malubiyet ile zirvedeki yerini koruyor.
Sarıyer - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda gerçekleşicek olan maç saat 15:00’ da başlayacak ve maç yayını yok maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...