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Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

14 Şubat 2021, Pazar 21:28 Son Güncelleme:
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Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir

Sarıyer Belediyespor: İrem Cor, Ridgon, Merve Albayrak, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Miniriye Vatansever, Gizem Düzeltir)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)

Setler: 19-25, 12-25, 14-25

Süre: 72 dakika (26, 22, 24)

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