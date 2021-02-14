Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir
Sarıyer Belediyespor: İrem Cor, Ridgon, Merve Albayrak, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, Şeyma Nur Akbulut, Bashnakova, Miniriye Vatansever, Gizem Düzeltir)
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, Zeynep Sude Demirel, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)
Setler: 19-25, 12-25, 14-25
Süre: 72 dakika (26, 22, 24)