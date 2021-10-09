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Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru maç sonucu: 3-2

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-2 yendi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru maç sonucu: 3-2

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-2 yendi.

Salon: Orman Fakültesi

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Crncevici Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Sezen Keskekoğlu)

Kuzeyboru: Matea İkic, Yasemin Yıldırım, Rykhliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fulden Ural, Simay Gazi, Hande Korkut, Işıl Öz, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-22, 25-20, 21-25, 25-27, 15-13

Süre: 165 dakika (32, 33, 41, 37, 22)

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