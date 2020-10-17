Sarıyer Belediyespor - Çan Gençlik Kalespor maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 mağlup etti.

17 Ekim 2020, Cumartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Sarıyer Belediyespor - Çan Gençlik Kalespor maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Sarıyer Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Madisson, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor, İkbal Albayrak)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Dilan Yaşar, Hande Şimşek (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilara Bağcı)

Setler: 21-25, 25-22, 25-18, 25-22

Süre: 123 dakika (29, 33, 30, 31)

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