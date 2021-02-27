Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 30. ve normal sezonun son haftasında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Sarıyer Belediyespor, sezonu 11 galibiyetle tamamladı. Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Beşiktaş ise 28. kez mağlup oldu.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Yaren Hatipoğlu, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Gizem Çerağ Düzeltir, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Adlin Kaymaz, Tuana Öztürk, Elif Toksoy, Ece Deniz Uçarı)

Setler: 25-14, 25-9, 25-9

Süre: 56 dakika (18, 19, 19)