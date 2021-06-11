ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR cimnastik takımından 17 yaşındaki Nilgün Sarıoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda mücadele ediyor.

Nilgün Sarıoğlu, Bulgaristan'ın Varna kentinde 7 Haziran'da başlayan ve 13 Haziran'a kadar devam edecek 37'nci Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na katılan milli takımı temsil etmeye hak kazanan sporculardan biri oldu. Antalyaspor'da antrenörler Liudmila Sert, Evgenia Gemici ve Merve Kahraman Sukic nezaretinde çalışmalarını sürdüren Nilgün Sarıoğlu, milli takımda yer alarak Antalya'nın gururu olurken, antrenör Liudmila Sert de milli takım antrenörü olarak Varna'da Antalyaspor'u temsil eden bir başka isim oldu.

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