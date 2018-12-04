Sarı Yelekliler PSG maçını erteletti!

Fransa Ligue 1'de 8 aralıkta oynanaması beklenen Pars Saint Germain-Montpellier maçı, "Sarı Yelekliler" olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Parc des Princes'de oynanması beklenen mücadele için erteleme talebi Fransız polisinden geldi. Yetkililerin Paris'te çıkan olaylar sebebiyle, bu maç için yeterli güvenlik önlemi alamayabileceklerini belirtmeleri üzerine karşılaşma ertelendi. Yeni tarih ise henüz belirlenmedi.

Ligue 1'de PSG 43 puanla lider konumda, Montpellier ise 14 puan geride 29 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Öte yandan Fransa başbakanı Edouard Philippe de bu sabah yaptığı açıklamayla benzin fiyatları ve diğer vergilerdeki artış kararının 6 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

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