Sarı-Kırmızılılar’dan 6 maç sonra ilk!

Galatasaray, dün akşamki mücadelede haftalar sonra bir ilke de imzasını attı. Kasımpaşa karşısında çıktıkları mücadelenin 38. dakikasında yıldız transferleri Radamel Falcao’nun golüyle öne geçen ve galibiyete uzanmayı başaran Cim Bom, geçen sezonun 31. haftasında Beşiktaş’la oynadıkları mücadeleden bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının devresini önde tamamlamayı başardı. Aslan, ligde tam 6 maç sonra ilk yarıyı önde kapattı.