Sardinya Adası’nda podyum Red Bull sporcularının

Türkiye Rallisi’nde ikinci olan bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville, Sardinya Adası’nda da ikinci sırayı aldı. Kariyerinin 7. Dünya Şampiyonluğu’nu arayan Red Bull sporcusu, efsane ralli pilotu Sebastien Ogier ise podyumu tamamlayan üçüncü isim oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun altıncı heyecanı Sardinya Adası’nda yaşandı. Zorlu mücadeleyi 2 saat 41 dakika 37.5 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Dani Sordo rakiplerini geride bırakarak bu sezonun kendisi adına ilk zaferini kazandı. İspanyol pilot, aynı zamanda art arda ikinci yıl Sardinya Adası’nda zirvede yer aldı. 6 ay sonra yeniden parkura dönen Red Bull sporcusu Sordo, yarışın başından sonuna liderliği kimselere bırakmadı ve birinciliğe erişti.

Sardinya Adası’nda ikinci sırayı 5.1 saniye geriden gelen Red Bull sporcusu Thierry Neuville aldı. Neuville, Türkiye Rallisi’nin ardından Sardinya Adası’nda da podyumun ikinci basamağına tırmandı. Kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğunu arayan Red Bull sporcusu ve ralli efsanesi Sebastien Ogier ise, Neuville’in sadece 1 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Marmaris’te koşulan Türkiye Rallisi’nin kazanan Red Bull sporcusu Elyfn Evans, yarışta dördüncü olarak puanını 111’e çıkardı ve pilotlar sıralaması liderliğini sürdürdü. 97 puanlı Sebastien Ogier’nin ikinci sırada yer aldığı pilotlar sıralamasında 87 puanlı Thierry Neuville ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 7. Yarışı 19-22 Kasım tarihleri arasında Belçika’da koşulacak.