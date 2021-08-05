Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “30 yılı aşkın süredir uluslararası federasyonlar ve liglerle işbirliği içindeyiz. Dünyanın birçok ülkesinde 1,5 milyardan fazla kişiye, en önemli spor organizasyonlarını ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saran, "CME ile yapmış olduğumuz ortaklıkla Çekya ve Slovakyalı sporseverlerle premium spor içeriklerini TV Nova Sport kanallarında buluşturacak olmaktan ve bunu da yeni ortaklığımız ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.