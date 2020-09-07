Saracchi’nin kader sezonu

Marcelo Saracchi’nin Galatasaray’daki kaderi bu sezon belli olacak, özellikle de ligin ilk yarısında. Geçtiğimiz yılın devre arasında Leipzig’den 1.5 yıllığına kiralanan başarılı sol bek, iyi bir performans göstermesi halinde kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam edebilir. Hazırlık maçlarında beğeni toplayan 22 yaşındaki Uruguaylı’nın beklentileri karşılaşması halinde alman kulübüyle bonservis pazarlıkları başlayacak.