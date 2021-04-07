Galatasaray 'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, takım arkadaşı Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

Arjantin basınından Ole'ye açıklamalarda bulunan Saracchi, "Falcao, Arjantin'e geri dönmeyecek. Eski kulübü River Plate'in maçlarını takip ediyor ama River'a dönmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki sezon onun MLS ekibi Inter Miami'ye gidebileceğini söyleyebilirim" diyerek yıldız futbolcunun futbol hayatına Amerika'da devam edebileceğinin sinyalini verdi.

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın adı özellikle devre arası transfer döneminde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.





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