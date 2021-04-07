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Saracchi: Falcao, Inter Miami'ye gidecek

Galatasaray'lı Marcelo Saracchi, sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun yeni adresini açıkladı. Arjantin basınına konuşan Uruguay futbolcu, Falcao'nun önümüzdeki sezon ABD ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini işaret etti. Kolombiyalı yıldızın adı devre arasında da ABD ekibiyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

07 Nisan 2021, Çarşamba 12:57 Son Güncelleme:
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Saracchi: Falcao, Inter Miami'ye gidecek

Galatasaray 'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, takım arkadaşı Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu. 

Arjantin basınından Ole'ye açıklamalarda bulunan Saracchi, "Falcao, Arjantin'e geri dönmeyecek. Eski kulübü River Plate'in maçlarını takip ediyor ama River'a dönmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki sezon onun MLS ekibi Inter Miami'ye gidebileceğini söyleyebilirim" diyerek yıldız futbolcunun futbol hayatına Amerika'da devam edebileceğinin sinyalini verdi.

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın adı özellikle devre arası transfer döneminde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.


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