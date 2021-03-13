Saracchi: 3 puanı hak ettik

Süper Lig'de lider Beşiktaş'la puan farkını açmak istemeyen Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3 golle 3 puanı aldı. Sarı kırmızılılarda, Falcao'nun attığı ilk golde asisti yapan sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, maç sonrasında açıkmalarda bulundu.

İşte Saracchi'nin maç sonrasındaki sözleri:

Bugün 3 puanı almak çok önemliydi. 3 puan almasaydık, ters bir sonuçta rakiplerimizle aramız açılacaktı. O yüzden yarışın içinde kalabilmek ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak bizim için çok çok önemliydi. Son dakikakaya kadar mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum bu galibiyeti...

Sonuçta bindirmeyi seven ofansif bir bek olduğum için 2 forvetle oynamak mutlaka yardımcı oldu. İki forvetimiz de nereye koşacağını bilen son vuruşları iyi olan forvetler. Bizim için de yaptığımız ortalarla tabii ki daha etkili olabiliyorsunuz. Ne yaptığını bilen, sistematik bir takım vardı sahada. Tek forvet, çift forvet çok da farkı olmadı.