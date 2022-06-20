Brezilya Serie A’da lider Palmeiras’ın Sao Paulo’ya konuk olacağı bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Hem Palmeiras cephesinde hem de Sao Paulo tarafında ciddi eksikler söz konusu. Ligin henüz başı olmasına rağmen her iki takımın da fazla sayıda eksiği göze çarpıyor.

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Palmeiras hocası Abel Ferreira yönetiminde lige iyi bir başlangıç yaptı. Yeşil beyazlı ekip temkinli oynayan, gol bulduktan sonra maçı yavaşlatan bir oyun oynuyor. Enerjilerini ekonomik kullanmaları kondisyon anlamında ciddi avantaj sağlıyor. Sao Paulo’da rakibi Palmeiras gibi kontrollü futbol oynayan bir ekip. Orta sıralarda yer alan Palmeiras üst tarafla bağlantıyı koparmamak adına bu karşılaşmada ciddi efor sarf edecektir. Palmeiras’ın amacı ise bu zorlu deplasmandan puan çıkarmak olacaktır.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşması konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Palmeiras’ın galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %17’si, bu karşılaşmada Palmeiras’ın galip gelebileceğini düşünüyor.

Palmeiras bu sezon dengeli bir gol dağılımıyla oynuyor. Palmeiras’ı genel hatlarıyla incelediğimizde ekonomik oynadığını belirtmiştik. Maçın son anlarında gol buluyor olmaları ekonomik oynamalarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Sao Paulo içinde aynı yorumları yapmak doğru olacaktır. Ev sahibi ekip, 70-90 dakikaları arasında iyi bir gol istatistiğine sahip. Her iki ekibin de gol dağılımlarının dengeli olması bahis severler açısından olumlu bir değerlendirme olacaktır.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Öne Çıkan İstatistikler





- Palmeiras, son 4 dış sahadaki maçında kalesinde gol görmedi.

- Sao Paulo, son 7 iç sahadaki maçının 6 tanesinde kazandı.

- Palmeiras, son 7 maçının 6 tanesinde kazandı.

- Palmeiras, son 7 maçının 5 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi.

- Sao Paulo, takımının en son 4 maçında 2.5'ten az gol oldu.

- Palmeiras, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde 2.5'ten az gol oldu.

- Palmeiras, son 3 maçında en az 2 gol attı.

Misli.com Yorumcusu Ersin Aslan’ın Tahmini

Hafta içi konuk olduğu Botafogo'ya 1-0 kaybeden Sao Paulo büyük sürpriz yaşadı ve ligde 9 maç sonra yenilmiş oldu. Ligin en formda takımı Palmeiras ise galibiyetlerine devam etti ve konuk ettiği Goianiense'yi 4-2 yenmeyi başardı. Konuk takımda Jose Rafael maçta cezalı oyuncu. Ligde 5.sıradaki Sao Paulo zirveyle arasının açılmasını istemiyor ancak rakibi lider ve formda Palmeiras önünde işleri hiç kolay değil. İki takımın da birbirlerine karşı kontrollü oynayacağını düşünüyorum, maçları az gollü geçen ev sahibinin bu maçında da fazla gol beklemiyorum. 2-3 gol aralığı makul seçim olarak duruyor.