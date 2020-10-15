Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği ifade edilmişti.

Ancak Robinho'nun bu imzası, Santos'un sponsorları arasında bir kriz çıkmasına da sebep oldu. Globo'nun verdiği habere göre Santos'un sponsorlarından önemli bir tanesi, Robinho'nun 2017 yılında adının geçtiği tecavüz olayını gerekçe göstererek Brezilya ekibi ile olan anlaşmasını bozdu. Habere göre Santos, bu hamlenin ardından ekonomik olarak çıkmaza düştü.

Haberde, sözleşmeyi bozan şirketin ağırlıklı olarak kadınların kullandığı ürünler ile pazarda olduğu ve bu sebeple böyle bir karar aldığı dile getirildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

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