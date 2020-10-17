Santos, Robinho’nun sözleşmesini askıya aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Robinho’nun İtalya’da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim’de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcunun adı, İtalya’nın Milan takımında oynadığı 2013 yılında 22 yaşındaki Arnavut bir kadının, bir diskoda 6 kişi tarafından tecavüze uğraması olayına karışmıştı.

Milano kentindeki mahkeme, 2017’nin kasım ayında aldığı kararla suçlanan kişiler arasındaki Robinho’yu, 9 yıl hapse mahkum etmişti. Brezilyalı futbolcu, temyiz süreci devam ettiği için hapse girmedi.

Brezilya basını, Santos Kulübü’nün, bu adımı, sponsorlarından gelen baskı üzerinde atmak zorunda kaldığını öne sürdü. Sözleşmenin, üst mahkemenin kararı bozma ihtimali göz önünde bulundurularak feshedilmediği paylaşıldı.

Altyapısından yetiştiği Santos’ta 3 farklı dönemde forma giyen forvet oyuncusu, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde oynadı.

Cezayı aldığı sırada Atletico Mineiro’da top koşturan Robinho, 2018’den itibaren 2,5 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir’de forma giydi.

AA