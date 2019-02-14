Uzun bir süredir Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adriano, son yaptığı açıklamada Santos, Gremio, Corinthians ve Flamengo gibi kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Transferi adeta yılan hikayesine dönen 34 yaşındaki tecrübeli sol bekle ilgili olarak Santos'un başkanı Jose Carlos Peres'ten flaş bir açıklama geldi.

UOL Esporte'ye konuşan Peres, "Şu anda listemizde iki isim var. Ya Adriano'yu ya da Felipe Jonatan'ı alacağız. Başka biri gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, 2016-2017 sezonunun başında La Liga devi Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler