Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi. 2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi. Bu haberlerin ortaya çıkmasını ardından Galatasaraylı taraftarlar Santiago Arias kimdir? ve Santiago Arias'ın kariyerini merak etti.

Santiago Arias kimdir?

13 Ocak 1992 yılında Kolombiya'nın Medellin şehrinde dünyaya gelen 28 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinin takımı olan CD La Equidad'da başladı. 2 yıl burada oynadığı futbolla kendisini Avrupa takımlarına gösteren futbolcu, 2011'de Sporting'e 920 bin Euro karşılığında transfer oldu. 2 yıl da burada futbol hayatını sürdüren tecrübeli sağ bek 2013 yılında 675 bin Euro bonservis bedeli ile bu kez Hollanda ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.

2013 yazından 2018 yazına kadar formasını giydiği PSV ile altın çağını yaşayan Arias, İspanya'dan Atletico Madrid'in ilgisini çekmeye başardı ve 11 milyon Euro bonservis ile transferi gerçekleşti. Ancak İspanya'da işler yıldız futbolcunun hiç de istediği gibi gitmedi ve düzenli forma şansı bulmakta bir hayli zorlandı. Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi.

Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Tecrübeli futbolcu 53 kez de ülkesinin milli takımında forma giyme şansı yakaladı.







