Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Santi Cazorla'ydı. İspanyol yıldızın yeni takımı belli oldu. Villarreal ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, milli takımdan eski takım arkadaşı Xavi'nin çalıştırdığı Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu.

Al Sadd, yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Doha'da sözleşmeyi imzalayacağını belirtti. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Villarreal, Recreativo huelva, Malaga ve Arsenal formaları giymişti.