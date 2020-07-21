Santi Cazorla'yı Beşiktaş istedi Al Sadd kaptı!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan İspanyol yıldız Santi Cazorla, eski takım arkadaşı Xavi'nin çalıştırdığı Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu.

21 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Santi Cazorla'yı Beşiktaş istedi Al Sadd kaptı!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Santi Cazorla'ydı. İspanyol yıldızın yeni takımı belli oldu. Villarreal ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu, milli takımdan eski takım arkadaşı Xavi'nin çalıştırdığı Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu.

Al Sadd, yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Doha'da sözleşmeyi imzalayacağını belirtti. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Villarreal, Recreativo huelva, Malaga ve Arsenal formaları giymişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...