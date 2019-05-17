2016/17 sezonunda Arsenal'da forma giydiği sırada ayak bileğinden sakatlanan ve ancak bu sezonun başında yeni takımı Villarreal ile sahalara geri dönebilen Santi Cazorla, büyük bir başarı hikayesinin altına imzasını attı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu ülkesi İspanya'nın EURO 2020 elemelerinde Faroe Adaları ve İsveç ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna çağrılarak 3,5 yıl aradan sonra milli takıma geri döndü.

Bu sezon Villarreal'de çıktığı 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik kaydeden ve takımını UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan yıldız futbolcu, böylece 13 Kasım 2015'te İngiltere ile oynanan hazırlık karşılaşmasından bu yana ilk kez milli takım kadrosuna dahil edilmenin sevincini yaşadı. Teknik direktör Luis Enrique'nin belirlediği listede yer alan tüm isimlerse şu şekilde:

Kaleciler: Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Real Betis), David De Gea (Manchester United)

Savunma: Jordi Alba (Barcelona), Jose Gaya (Valencia), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Mario Hermoso (Espanyol), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona)

Orta saha: Rodrigo (Atletico Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Dani Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid), Fabian Ruiz (Napoli), Santi Cazorla (Villarreal)

Hücum: Jesus Navas (Sevilla), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo (Valencia), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo)

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler