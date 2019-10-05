Santi Cazorla küllerinden doğdu, milli formayı kaptı!

Aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçiren ve doktorların, “Ayağını kaybetme riskin var. Eğer yürürsen, büyük başarı” dediği Santi Cazorla, 2015 yılında 8 operasyon geçirmişti. İmkansızı başaran ve 2018’de Villarreal formasıyla sahalara dönen Cazorla, geçtiğimiz haziran ayında İspanya Milli Takımı’na çağrılmıştı.

Bu sezona da harika başlayan, 7 maçta 5 gol ve 3 asistle oynayan 34 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 elemelerindeki Norveç ve İsveç maçlarının kadrosuna da davet edildi.