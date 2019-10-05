Santi Cazorla küllerinden doğdu, milli formayı kaptı!
Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle doktorlar tarafından “Ayağını kaybetme riskin var. Eğer yürürsen, büyük başarı” denilen Santi Cazorla, İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 elemelerindeki Norveç ve İsveç maçlarının kadrosuna da davet edildi.
Aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçiren ve doktorların, “Ayağını kaybetme riskin var. Eğer yürürsen, büyük başarı” dediği Santi Cazorla, 2015 yılında 8 operasyon geçirmişti. İmkansızı başaran ve 2018’de Villarreal formasıyla sahalara dönen Cazorla, geçtiğimiz haziran ayında İspanya Milli Takımı’na çağrılmıştı.
Bu sezona da harika başlayan, 7 maçta 5 gol ve 3 asistle oynayan 34 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 elemelerindeki Norveç ve İsveç maçlarının kadrosuna da davet edildi.