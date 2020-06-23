Santi Cazorla, Katar yolcusu

Arsenal'in eski yıldızlarından Santi Cazorla, İspanya La Liga'da formasını giydiği Villarreal ile olan sözleşmesinin sonuna geldi. Cadena Ser'in haberine göre İspanya'da başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncu Katar ekibi Al Sadd'dan bir transfer teklifi aldı.

Bu sezon Villarreal formasıyla 27 maçta 8 gollük önemli bir katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son transferini Katar'a giderek gerçekleştirebilir.

Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi'nin, eski takım arkadaşı Cazorla'yı özellikle kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.