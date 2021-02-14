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Şansın Tokyay'ın kardeşi Şayen Tokyay, Galatasaray sorusunda elendi!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmaya spor spikeri Şansın Tokyay'ın kardeşi Şayen Tokyay da katıldı. Şayen Tokyay bir futbol sorusunda elendi.

14 Şubat 2021, Pazar 10:01 Son Güncelleme:
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Şansın Tokyay'ın kardeşi Şayen Tokyay, Galatasaray sorusunda elendi!

13 Şubat günü yayınlanan yeni bölüme yarışmacı olarak katılan Şayen Tokyay'ın 30 bin liralık soruda karşısına futbol sorusu çıktı.

"Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da "ilk resmi futbol takımımız" şeklinde tanımlanır?" sorusunda şıklar ise Vefa, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'dı.


Çift joker hakkında ilk olarak Beşiktaş'ı seçen Şayen Tokyay, cevap doğru çıkmayınca Vefa şıkkını seçti ancak o da doğru çıkmadı.

1903'te Beşiktaş, futbol değil de jimnatisk kulübü olarak kurulduğu için doğru cevap ise Galatasaray'dı.

Telefon jokerini kullanıp kullanmamakta tereddüt eden Şayen Tokyay, hakkını kullansaydı Kaan Kural'ı arayacağını söyledi.

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