Şansın Tokyay, NTV ile anlaştı

NTV’nin yeni spor spikeri Şansın Tokyay oldu. Daha önce NTV Spor deneyimi olan sunucu, kısa bir süre önce Tivibu Spor’daki görevinden ayrılmıştı. NTV'de de daha önce spor spikeri Tuğba Dural, görevinden istifa etmişti.

Şansın Tokyay kimdir?

Şansın Tokyay, 1989 doğumlu Ankara doğumlu sunucudur. 2012 yılında Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması ile ekran severler tarafından tanınan Tokyay'ın boyu 1.73'tür. Özellikle Survivor’da yaşadığı kaza sonrası kısa süreli hafıza kaybı nedeniyle o dönem çok konuşulmuştu.

Survivor yarışmasından sonra NTV ekranlarında sunucu olarak çalışmalarını sürdürmüş, “Basketbol Havası” isimli program'da birbirinden ünlü basketbolcu isimleri ağırlamıştı. Toktay son olarak Tivibu Spor'da görev alıyordu.