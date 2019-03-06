Şansal Büyüka: Ozan Tufan milli takıma dönebilir!

Şansal Büyüka, futbolda yaşanan son gelişmeleri köşesine taşıdı. Bu gelişmelerden bir tanesi de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi oldu.

Şenol Güneş'in milli takıma gitmesi ve Beşiktaş'ta yaşanabilecek gelişmeler ile Ozan Tufan'ın yeniden milli takıma seçilme ihtimalini belirten Büyüka'nın yazısının Şenol Güneş kısmı:

GÜNEŞ KEŞKE 15 MART'TA BAŞLASA

Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası ile Şenol Güneş “mutsuz bir sonla” ayrılırlarsa bundan büyük üzüntü duyarım. İsterim ki Beşiktaş seyircisi, kalbinin içine soktuğu Şenol Güneş ile “mutlu bir ayrılık” yaşasın. Ama homurdanmaların başladığını görünce açıkçası bu konuda kuşkuluyum. İpler gerilmeden, sevgi tükenmeden keşke şöyle bir şey olsa... Şenol Hoca, haziran başında göreve başlayacağına 15 Mart’ta başlasa...

Zaten martın ikinci yarısında çok önemli iki puan maçımız var. Futbol Federasyonu da Şenol Hoca’ya karşı olan sözleşme hükümlerini haziran yerine 15 Mart’tan başlatsa...

Şimdi denilebilir ki, ‘Beşiktaş’ın ikincilik şansı var, yani Şampiyonlar Ligi’ne gitme ihtimali var.’ Doğru... Ancak Beşiktaş’ın ikinciliğinin Şenol Hoca ile de garantisi yok, yerine gelecek hocayla da..

Bir Beşiktaş sevdalısının sosyal medyada kullandığı ifadelerle noktayı koyayım:

“Gittin! Şimdi bir sezon değil, bir hayat girdi aramıza... Ne sen dönebilirsin artık geriye, ne de ben kapıyı açabilirim sana...”

NOT: Bu yazı Şenol Güneş’in iki maçlığına göreve geldiği belirtilmeden önce yazılmıştır.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Şenol Güneş milli takıma geldi. Bursaspor’daki gözdelerinden Ozan Tufan şimdilerde Alanyaspor’da eski günlerine dönmeye çalışıyor. Ozan Tufan böyle devam ederse milli takım ve Fenerbahçe ile yeniden buluşabilir. Bizden söylemesi...