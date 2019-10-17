Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Şansal, "Ana hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Liderle aramızda sadece 1 puan fark var. Yapabileceklerimizin farkındayız. Ön hazırlıklar yapıyor ve elimizdeki mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 8. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Oğan Stadyumu'nda yapılan çalışma Teknik Direktör Mehmet Şansal yönetiminde yapıldı.

Teknik Direktör Mehmet Şansal, ligdeki durumlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen sezon son etapta 2. Lig'e çıkma fırsatını kaçırdıklarını hatırlatan Mehmet Şansal, bu yıl yarım kalan işlerini bitirmek istediklerini söyledi. Şansal, "Ana hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Liderle aramızda sadece 1 puan fark var. Yapabileceklerimizin farkındayız. Ön hazırlıklar yapıyor ve elimizdeki mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu arada ligde geçen sezon tanınmayan bir ekipken bu yıl tanınan bir boy hedefiyiz. Sadece rakipler değil her şeyle mücadele etmek zorunda kaldık. Böyle olunca bizi herkes her adımımızı yakından takip ediyor" dedi.

'KİM İSTEMEZ BAŞARIYI'

Bölge itibariyle çok hırslı taraftarlara sahip olduklarını kaydeden Mehmet Şansal, "Serik halkı ve bizler devamlı kazanmaya alıştık. Biz şu ana kadar 70- 75 maçın sadece 5'ini kaybettik. Ben 4 yıldır bu takımla beraberim. Bazı şeylerin bazı insanlar tarafından bilinmesi lazım. Oyuncularımız da artık eski burada yaşlanan oyuncularımız var. Mevcut kadro itibariyle grubun en ucuz takımıyız. Diğer pahalı takımların yaptığı hataları yapsak demek ki bizi asacaklar. Biz 3 yıllık oturmuş bir kadroya sahibiz. Eksik varsa deriz ki başımız üstüne. Ama olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek 3-4 yıldır yapılanları inkar etmek bizi üzüyor. 'Hoca ikinci lige çıkmayı istemiyor' diyorlar. En başta bu benim işim, buradan ekmek kazanıyorum. Kim istemez başarıyı. Takım başarılı olursa ben ve oyuncular başarılı olacak" diye konuştu.

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