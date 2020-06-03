Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi sayısal oyunlar ile diğer şans oyunları, yurt dışı kaynaklı yazılımlarla faaliyet gösterirken, Türkiye'de ilk kez MPİ tarafından yerli bilişim sistemi üzerinden sayısal oyunların oynatılmasına başlandı. Süper Şans Topu, 1’den 34’e kadar yer alan ilk sayı kümesi içerisinden 5 farklı sayının ve 1’den 14’e kadar yer alan ikinci sayı kümesi içerisinden 1 sayının seçilmesiyle oynanır. Yıllardır bilinen Şans Topu (5+1) oyununu Misli.com’da oynayabilirsiniz. Şans Topu internet üzerinden nasıl oynanır? Süper Şans Topu kuponu nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar haberimizde.

Süper Şans Topu nasıl oynanır?

Süper Şans Topu, 1’den 34’e kadar yer alan ilk sayı kümesi içerisinden 5 farklı sayının ve 1’den 14’e kadar yer alan ikinci sayı kümesi içerisinden 1 sayının seçilmesiyle oynanır.

Süper Şans Topu’nda kimler ikramiye kazanır?

Süper Şans Topu’nda oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Süper Şans Topu’nda çekilişler ne zaman gerçekleştirilir?

Süper Şans Topu çekilişleri Çarşamba günleri saat 21:15’te gerçekleştirilir.

Süper Şans Topu’nda 1 kolon bedeli ne kadardır?

Süper Şans Topu’nda 1 kolon bedeli 1 TL’dir.

Süper Şans Topu’nda ikramiye kazancından vergi kesintisi var mıdır?

Süper Şans Topu’nda ikramiye kazancından vergi kesintisi yoktur.

Süper Şans Topu oyunlarını hangi saat aralığında oynayabilirim?

Süper Şans Topu oyunlarını çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından 00:00’dan itibaren başlayarak bir sonraki çekiliş günü, çekilişten 2 saat öncesine kadar oynayabilirsiniz.

Süper Şans Topu’nda ikramiye kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper Şans Topu’nda bir kolonda 20.000 TL’nin altındaki tüm ikramiye kazançlarınız Misli.com hesabınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İkramiye kazançlarınızı Misli.com hesabınızdan banka hesabınıza anında aktarabilirsiniz.

Süper Şans Topu’nda bir kolondaki 20.000 TL ve üstü kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper Şans Topu’nda bir kolonda 20.000 TL ve üstündeki ikramiye kazançlarınız için Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği aşağıdaki prosedür uygulanmaktadır.

Sanal Bayiler tarafından, Milli Piyango İdaresi ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, bilet sahibinin kimlik tespitine yönelik olarak "İkramiye Ödeme Formu" üye tarafından doldurulur,

Üye tarafından bu belgenin Misli.com'a iletilir,

Bu belgenin Galatasaray -İstanbul Milli Piyango Şubesi’ne Misli.com tarafından ulaştırılması ve ödeme yapılabilmesi adına İdare'den onay alınır.

Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından, en geç 2 iş günü içerisinde bir kolon kazancı 20.000 TL ve üzerindeki ikramiye tutarları Misli.com üye hesabına aktarılmaktadır.