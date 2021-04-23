Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başında zor günler geçiren ve uzun bir süre boyunca ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin ikinci yarısında ise bambaşka bir havaya büründü. 3 puan cezası bulunan Gürsel Kılıç'ın öğrencileri, devre arasında transfer tahtasını açıp, yenilenen kadrosu ile yükselişe geçti. Urfa ekibinin, son kurbanı ise AFJET Afyonspor oldu. Afyon'u evinde ağırlayan Şanlıurfaspor, rakibini son anlarda bulduğu gol ile devirmeyi başardı. 90+2. dakikada Galip’in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Tarık Kurt, kafa vuruşuyla ev sahibine zaferi getiren isim oldu: 1-0.

Farkı 4'e çıkardılar

Puanını 31'e yükselten Sarı-Yeşilliler, bitime 3 hafta kala ateş hattı ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak, önemli bir başarının altına imza attı. Şanlıurfspor, gelecek hafta ise kendisinin bir sıra altında yer alan 15. sıradaki İnegölspor ile kozlarını paylaşacak.



