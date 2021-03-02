Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta boy gösteren Şanlıurfaspor, zor günler geçiriyor. 2020/21 sezonu başında transfer yasağını kaldıran Güneydoğu temsilcisi, istediği sonuçları bir türlü alamadı. 24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak son sırada yer alan Şanlıurfaspor'da en dikkat çeken olay ise yaşanan teknik direktör değişiklikleri oldu.

Mutlu Yılmaz: 4 maç, 1 puan

Şanlıurfaspor efsane kalecisi ve kaptanı teknik direktör Mutlu Yılmaz'la sezona giren Yeşil Sarılı ekip, aslen Urfalı olan 59 yaşındaki hocayla 4 maç sonra yollarını ayırdı. 1.5 ay takımın başında kalan Yılmaz'ın yerine tecrübeli isim Kemal Kılıç geldi. Mutlu Yılmaz yönetimindeki Urfaspor, 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkardı.

Kemal Kılıç: 3 maç, 0 puan

24Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran Kemal Kılıç, büyük ümitlerle geldiği Şanlıurfaspor'da 4 maça çıkabildi. İlk maçında eski takımı 24Erzincanspor'a kaybeden Urfaspor, Hekimoğlu ve Uşakspor'a da mağlup olunca Kılıç'ın Urfa macerası 3 maç sürdü.

Tolga Doğantez: 5 maç, 4 puan

Yönetim, Tolga Doğantez'e takımı emanet ederken tecrübeli isim ilk maçında Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti ve sezonun ilk galibiyeti 8. haftada geldi. Ardından 4 maçta alınan 3 mağlubiyet, 1 beraberlik sonrası Doğantez'le de yollar ayrıldı.

Alper Avcı: 7 maç, 3 puan

Ekim ayında Hekimoğlu Trabzon'dan ayrılan Alper Avcı, Şanlıurfaspor'un 4. hocası oldu. İlk maçında ligin en iddialı takımı Manisa FK'ya kaybeden Avcı'nın da meslektaşları gibi takımdaki görevi kısa sürdü. 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkaran Avcı ile yollar ayrıldı.

Cüneyt Biçer: 8 maç, 9 puan

Geçtiğimiz sezon Turgutluspor'la 2. Lig'e çıkan Cüneyt Biçer, Şanlıurfaspor'un başına geçti. Göreve Ankara Demir mağlubiyetiyle başlayan Biçer, ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sancaktepe, Amedspor ve Kahramanmaraşspor'u mağlup eden Şanlıurfaspor, 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon'a kaybedince faturan Cüneyt Biçer'e kesildi.

6. teknik direktör Gürses Kılıç

24 haftası geride kalan Misli.com 2. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, 3 puan silme cezası nedeniyle 14 puanı bulunan Şanlıurfaspor, 5 tecrübeli teknik adamla çalıştı. En uzun görev alan isim ise 8 maçla Cüneyt Biçer oldu. Güneydoğu ekibinin yeni hocasının ise Gürses Kılıç olduğu gelen haberler arasında.

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