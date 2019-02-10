Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 21’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’a 1-0 mağlup oldu.

10 Şubat 2019, Pazar 16:49
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Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 21’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’a 1-0 mağlup oldu. 

45’inci dakikada Mehmet’in cezaalanında rakip oyuncuya müdahalesi sonucu hakem Zonguldak Kömürspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Okan’ın kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu:0-1

47’nci dakikada gelişen Şanlurfaspor atağında Ömer’in kullandığı serbest vuruşta Can’ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

75’inci dakikada ceza alanı sol çaprazında Hüseyin’in sert vuruşunda top direkten döndü.

85’inci dakikada Fevzi’nin ortasında Halil’in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Kadir Kantekin, İsmail Taygun Tasalı

ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci – Samet, Harun (Dk. 83 Benhur), Oğuzhan, Sercan (Dk. 76 Onur), Mehmet , Can, Ömer Bozan, Feridun (Dk. 64 İbrahim), Halil, Fevzi

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan-Cömert (Dk. 85 Mustafa), Emre, Kamil, Doğukan, Berkan, Okan, Hüseyin (Dk. 85 Gencay), Turan, Mert (Dk. 90 Akif), Semih

GOLLER: Dk. 45 Okan (P) (Zonguldak Kömürspor)

SARI KART: Fevzi (Şanlıurfaspor)- Emre, Mert (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Halil (Şanlıurfaspor)

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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