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Şanlıurfaspor - Uşakspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 27'nci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 2-0 yendi.

10 Mart 2021, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
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Şanlıurfaspor - Uşakspor maç sonucu: 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR

32'nci dakikada Turgut'un pasıyla kale önünde topla bulaşan Göksu, fileleri havalandırdı: 1-0.

42'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü, Mahmut Gülle, Mehmet Pekmezci

ŞANLIURFASPOR: Hakan - Göksu (Dk. 89 Muhammed Ali), Süleyman, Galip, Turgut (Dk. 81 Mustafa Samican), Mustafa Çakır, Can ( Dk. 89 Tarık), Cihan (Dk.75 Mehmet Taşcı), Hüseyin, Onur (Dk. 81 Yunus Emre), Muhammed Raşit

UŞAKSPOR: Ersin - Mehmet Gürkan, Mehmet Bektaş, Serhat, Samet, Seçkin (Dk. 46 Noyan), Ali, Alpay, İsmet, Resul, Levent (Dk. 47 Türker)

SARI KARTLAR: Muhammed Raşit (Şanlıurfaspor) - Ersin, Ali, Alpay, Resul, Noyan, (Uşakspor)

GOLLER: Dk. 32 Göksu, Dk. 42 Onur (Şanlıurfaspor)

DHA

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