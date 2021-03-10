Şanlıurfaspor - Uşakspor maç sonucu: 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR
32'nci dakikada Turgut'un pasıyla kale önünde topla bulaşan Göksu, fileleri havalandırdı: 1-0.
42'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü, Mahmut Gülle, Mehmet Pekmezci
ŞANLIURFASPOR: Hakan - Göksu (Dk. 89 Muhammed Ali), Süleyman, Galip, Turgut (Dk. 81 Mustafa Samican), Mustafa Çakır, Can ( Dk. 89 Tarık), Cihan (Dk.75 Mehmet Taşcı), Hüseyin, Onur (Dk. 81 Yunus Emre), Muhammed Raşit
UŞAKSPOR: Ersin - Mehmet Gürkan, Mehmet Bektaş, Serhat, Samet, Seçkin (Dk. 46 Noyan), Ali, Alpay, İsmet, Resul, Levent (Dk. 47 Türker)
SARI KARTLAR: Muhammed Raşit (Şanlıurfaspor) - Ersin, Ali, Alpay, Resul, Noyan, (Uşakspor)
GOLLER: Dk. 32 Göksu, Dk. 42 Onur (Şanlıurfaspor)
DHA