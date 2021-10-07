Şanlıurfaspor-Pazarspor: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 90'ıncı dakikada Kadir'in attığı gol ile 1-0 mağlup oldu.
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Bayram Başkan, Efe Kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu
ŞANLIURFASPOR: Murat - Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Enes (Dk. 70 Muhammed Samet) Özgür Can (Dk. 28 Can Erdem), Erkan, Şerif, Yasin ( Dk.70 Behlül), Burak (Dk. 81 Ferhat), Çağlar, Mustafa Durak
PAZARSPOR: Tunahan - Kadir, Fatih (Dk. 77 İlhan), Hakan, Oğuzhan (Dk. 60 Yusuf), Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin (Dk. 87 Muhammed Ensar), Emrah (Dk. 60 Atakan), Uğur Can (Dk. 70 Berk), Erkan, Mehmet Demiröz
GOL: Dk. 90 Kadir (Pazarspor)
SARI KARTLAR: Burak, Caner, Şerif (Şanlıurfaspor), Uğur Can, Kadir (Pazarspor)