Şanlıurfaspor-Pazarspor: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 90'ıncı dakikada Kadir'in attığı gol ile 1-0 mağlup oldu.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Bayram Başkan, Efe Kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu

ŞANLIURFASPOR: Murat - Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Enes (Dk. 70 Muhammed Samet) Özgür Can (Dk. 28 Can Erdem), Erkan, Şerif, Yasin ( Dk.70 Behlül), Burak (Dk. 81 Ferhat), Çağlar, Mustafa Durak

PAZARSPOR: Tunahan - Kadir, Fatih (Dk. 77 İlhan), Hakan, Oğuzhan (Dk. 60 Yusuf), Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin (Dk. 87 Muhammed Ensar), Emrah (Dk. 60 Atakan), Uğur Can (Dk. 70 Berk), Erkan, Mehmet Demiröz

GOL: Dk. 90 Kadir (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Burak, Caner, Şerif (Şanlıurfaspor), Uğur Can, Kadir (Pazarspor)