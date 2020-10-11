Şanlıurfaspor - Kahramanmaraşspor maç sonucu: 1-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor’la 1-1 berabere kaldı.
28'inci dakikada Emin’in cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin’in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
75'inci dakikada Emre’nin pasında kale önünde topla buluşan Tarık, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Şafak Nabaltoğlu
ŞANLIURFASPOR: Hakan- Galip, Mustafa Samican, Mustafa Şen ( Dk.46 İsmail Cem), Gökdeniz (Dk.62 Tarık), İlker (Dk.48 Mahmut), Muhammed (Dk.87 Enes), İhsan, Emre, Yunus, Volkan (Dk.78 Serkan)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat – Mert (Dk.83 Eren), Erdi, Hüseyin(Dk.59 Doğan), Osman (Dk.46 Talha), Halil, Recep ( Dk.63 İsa), Emin, Erdem, Kadir, Eren Nergiz ( Dk.59 İbrahim Koca)
SARI KARTLAR: Mustafa Şen, İhsan, Galip, (Şanlıurfaspor) – Erdem (Kahramanmaraşspor)
GOLLER: Dk.75 Tarık (Şanlıurfaspor) Dk.28 penaltıdan Hüseyin (Kahramanmaraşspor)