Şanlıurfaspor-Isparta 32 Spor maç sonucu: 0-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Isparta 32 Spor, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Yakup Özhan, Selim Şenöz, Sinan Bilen

ŞANLIURFASPOR: Murat Demir – Mustafa Çakır (Dk.43 Kemal Can), Caner (Dk.46 Burak), Vedat (Dk.61 Yasin), Behlül (Dk.76 Özgür can), Muhammed Enes (Dk.61 Mustafa Durak), Erkan, Can, Çağlar, Ferhat, Muhammed Raşit

ISPARTA 32 SPOR: Alp – Şamil, Efşan, Kadir, Said Can (Dk.67 Gökdeniz), Ertuğrul, Mustafa Diler (Dk.67 Mahmut Altınkaya), Furkan (Dk.75 Gökdeniz), Arif Birşen, Taner, Mustafa Açar (Dk.75 Seyid)

SARI KARTLAR: Kemal Can, (Şanlıurfaspor) Mustafa Diler, Furkan (Isparta 32 Spor)

GOLLER: Dk.50 Said, Dk.89 Şamil (Isparta 32 Spor)