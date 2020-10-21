Şanlıurfaspor - Hekimoğlu Trabzonspor maç sonucu: 0-2

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup’un 6’ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzonspor ’a 0-2 yenildi. Konuk ekip, 8’inci dakikada Batuhan’ın golüyle öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi. 89’uncu dakikada sahneye çıkan Yasin skoru belirledi: 0-2.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Ahmet Deveci, Muhammed Munir Dadı

ŞANLIURFASPOR: Hakan- Göksu (Dk.63 İsmail), Galip, Mustafa Samican, Gökdeniz, İlker (Dk. 47 Hüseyin), Muhammed (Dk.76 Tarık), İhsan, Yunus, Enes, Mahmut (Dk.77 Mustafa)

HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: Abdülaziz- Uğur (Dk. 52 Volkan), Musa (Dk. 58 Berkay), Mehmet (Dk. 58 Samet), Serkan (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Eray, Burhan, Onur, Yasin, Bahadır, Batuhan (Dk. 65 Can)

SARI KARTLAR: Enes, Muhammed, Galip, (Şanlıurfaspor) - Bahadır, (Hekimoğlu Trabzon spor )

GOLLER: Dk. 8 Batuhan, Dk. 89 Can (Hekimoğlu Trabzonspor)

DHA



