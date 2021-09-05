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Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor maç sonucu: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

05 Eylül 2021, Pazar 22:06 Son Güncelleme:
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Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor maç sonucu: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 55. dakikada Özgür Can Özcan'ın attığı golle 1-0 yendi.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Öztaş, Hakan Erkan

ŞANLIURFASPOR: Murat – Mustafa (Dk. 74 Kemal Can), Vedat (Dk. 86 Behlül), Muhammed Samed, Muhammed Enes (Dk. 61 Yasin), Ferhan (Dk. 46 Caner), Özgür, Erkan, Şerif, Çağlar, Ferhat 

ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz– Kamil, Çağrı (Dk.47 Ümit), Mahmut (Dk. 60 Hasan), Mücahit, Serdar (Dk. 60 Ahmet Sivri), Umut, Alim, Taner (Dk. 85 Ümit Yasin), Aykut, Rahmi Can (Dk. 85 Mustafa Fettahoğlu)

SARI KARTLAR: Özgür, (Şanlıurfaspor) Can, Alim, Mahmut, (Ankara Demirspor)

GOLLER: Dk. 55 Özgür, (Şanlıurfaspor)

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